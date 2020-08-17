В Москве за сутки умерли 11 пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/21999bb8-c62f-11ea-883d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 11 пациентов. Об этом сообщили в московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении оперштаба.

Общее число смертей достигло 4677.

В РФ за последние 24 часа скончались 55 пациентов с диагностированным COVID-19. Таким образом, общее число жертв пандемии в России возросло до 15 740.

За минувшие сутки выявлено 4892 новых случая COVID-19 в 83 регионах РФ, всего с начала пандемии заразились 927 745 человек.

11 августа была зарегистрирована первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V». Первая партия препарата уже произведена. В гражданский оборот вакцина может поступить спустя месяц после старта третьего пострегистрационного этапа исследований препарата. Минздрав РФ уже заявил, что медработников будут вакцинировать от коронавируса параллельно с проведением этого этапа исследований. То же касается людей из групп риска, писал NEWS.ru.