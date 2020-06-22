В Москве за сутки скончались 26 пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/fded3f90-b4c1-11ea-88ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что за сутки скончались 26 пациентов. У всех был положительный тест на коронавирусную инфекцию.

В Москве скончались 26 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении штаба.

На данный момент в России зафиксировано 592 280 случаев коронавирусной инфекции. Выздороветь удалось 344 416 пациентам. Скончались 8206 человек. Страна занимает третье место в мире по числу заражений.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который подсчитывает число заболевших COVID-19, суммируя данные от федеральных и местных властей, СМИ и других ресурсов, число подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в мире достигло 9 003 042.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новом этапе снятия введённых из-за коронавируса ограничений. С 23 июня на территории города откроются рестораны и фитнес-клубы.

Как писал NEWS.ru, эксперт Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что в настоящее время ни в одном из регионов России не наблюдается ухудшения ситуации с COVID-19. При этом он предупредил о неизбежности второй волны коронавируса, которая ожидается осенью.