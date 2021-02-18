В Москве в пятницу ожидается сухая морозная погода

https://static.news.ru/photo/4be30a64-7276-11eb-81f3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Синоптики ожидают, что москвичей 19 февраля ожидает ясная, морозная и сухая погода, температура воздуха опустится до минус 12 градусов по Цельсию. При этом в пятничный солнечный зимний день атмосферное давление поднимется до 753 мм ртутного столба.

Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе будет определяться областью повышенного атмосферного давления с преобладанием солнечной, сухой, но морозной погоды. В Москве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в столице минус 10–12, в Подмосковье минус 10–15, — сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Он пояснил, что температура воздуха продолжает держаться на отметке в 7–8 градусов ниже климатической нормы. Ожидается слабый западный ветер с порывами до 8 метров в секунду.

Ранее NEWS.ru сообщал, что согласно прогнозам Гидрометцентра, в ближайшие дни в Россию придут серьёзные заморозки — «синяя» и «голубая» погода.