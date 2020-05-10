В Москве в апреле 2020-го умерло больше людей, чем за прошедшие десять лет

https://static.news.ru/photo/afbe5682-92d5-11ea-b49b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В апреле 2020 года в Москве зарегистрировано на 20% больше смертей, чем за прошедшие десять лет. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте правительства столицы.

Как передаёт The Moscow Times, в апреле этого года в городе зарегистрировали смерть 11 846 человек. При этом среднее число смертей в апреле с 2010 по 2019 год составило 9866. Таким образом, данные за нынешний апрель превышают средний показатель на 20%.

При этом, по данным ЗАГС по Москве и Московской области, население столицы с 2019 года выросло лишь на 0,46%.

Ранее NEWS.ru писал, что число жертв коронавируса в Москве возросло до 1068, после того как за последние сутки врачи зафиксировали 58 летальных исходов. Все последние умершие пациенты имели подтверждённый диагноз «пневмония».