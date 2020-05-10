В Москве в апреле 2020-го умерло больше людей, чем за прошедшие десять лет

В апреле 2020 года в Москве зарегистрировано на 20% больше смертей, чем за прошедшие десять лет. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте правительства столицы.
Как
При этом, по данным ЗАГС по Москве и Московской области, население столицы с 2019 года выросло лишь на 0,46%.
Ранее NEWS.ru писал, что число жертв коронавируса в Москве возросло до 1068, после того как за последние сутки врачи зафиксировали 58 летальных исходов. Все последние умершие пациенты имели подтверждённый диагноз «пневмония».
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