В Москве усилят проверки соблюдения антикоронавирусных мер

https://static.news.ru/photo/8edee404-1a07-11eb-85c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Гришкин/АГН «Москва»

Роспотребнадзор усилит проверки на предмет соблюдения антикоронавирусных мер в Москве. Сообщение об этом появилось на сайте столичного управления ведомства.

Согласно ему, решение было принято в связи с вступлением в силу с 28 октября постановления главы Роспотребнадзора о дополнительных мерах по снижению риска распространения коронавируса, передаёт ТАСС.

Контрольно-надзорные мероприятия на объектах города будут усилены, — говорится в сообщении.

Подобные проверки проводятся в учреждениях культуры и досуга, на предприятиях торговли, услуг, общепита, а также в развлекательных заведениях. Их осуществляют сотрудники Роспотребнадзора по Москве, департамента торговли и услуг столицы, полиции и ОАТИ.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Москве чаще всего происходит заражение коронавирусом в офисах. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.