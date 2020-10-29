В Москве усилят проверки соблюдения антикоронавирусных мер

Роспотребнадзор усилит проверки на предмет соблюдения антикоронавирусных мер в Москве. Сообщение об этом появилось на сайте столичного управления ведомства.
Согласно ему, решение было принято в связи с вступлением в силу с 28 октября постановления главы Роспотребнадзора о дополнительных мерах по снижению риска распространения коронавируса,
Контрольно-надзорные мероприятия на объектах города будут усилены, — говорится в сообщении.
Подобные проверки проводятся в учреждениях культуры и досуга, на предприятиях торговли, услуг, общепита, а также в развлекательных заведениях. Их осуществляют сотрудники Роспотребнадзора по Москве, департамента торговли и услуг столицы, полиции и ОАТИ.
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