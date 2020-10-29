Собянин рассказал о том, где в столице чаще всего заражаются COVID-19

https://static.news.ru/photo/260a41a6-19ff-11eb-9622-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве чаще всего происходит заражение коронавирусом в офисах. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Мы видим, что наибольшее заражение происходит именно в сегменте офисов, — цитирует его ТАСС.

Градоначальник добавил, что на сегодняшний день на удалёнке находятся 1,2 млн человек. Это 10% от жителей Москвы, значительная часть горожан.

В октябре власти Москвы обязали работодателей перевести 30% сотрудников на удалёнку, школьников распустили на каникулы, пенсионерам предписали соблюдать «домашний режим» и ввели ограничение на заполняемость кинотеатров и театров. А с 16 октября в московский транспорт перестали пускать без масок и перчаток. На подобные меры решились также и в других регионах России, писал NEWS.ru.