Более миллиона москвичей перевели на удалёнку

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Глава московского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин рассказал о выполнении указа мэра города Сергея Собянина о переводе сотрудников на удалённую работу. По его словам, в мэрию поступила информация более чем о 1,1 млн сотрудников, которые работают из дома.

При этом работодатели передали властям номера телефонов и другие данные почти миллиона работников.

По данным на конец дня воскресенья подали сведения [о переведённых на удалёнку сотрудниках] на mos.ru 164 тысячи компаний и индивидуальных предпринимателей <...> В этих всех компаниях и у индивидуальных предпринимателей работают более 3 миллионов 600 тысяч сотрудников, — сказал он в эфире телеканала «Москва 24».

В октябре власти столицы обязали работодателей перевести 30% сотрудников на удалёнку, школьников распустили на каникулы, пенсионерам предписали соблюдать «домашний режим» и ввели ограничение на заполняемость кинотеатров и театров. А с 16 октября в московский транспорт не будут пускать без масок и перчаток, писал NEWS.ru.