В Москве ситуация по COVID-19 улучшается, несмотря на снятие ограничений

https://static.news.ru/photo/0b5fb898-b16a-11ea-bdb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эпидемиологическая ситуация в Москве каждую неделю значительно улучшается, даже несмотря на снятие ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса. Об этом 18 июня заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Несмотря на такое увеличение количества людей на улицах, дорогах, на открытие целого ряда предприятий, ситуация в Москве каждую неделю значительно улучшается, — сообщил градоначальник в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, за последнюю неделю ситуация улучшилась на 25-30% по основным показателям, касающимся и числа заразившихся, и количества госпитализаций, и числа заболеваний пневмонией.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве снизилось в 4–5 раз за последние две недели. Вместе с тем, добавила она, ситуация в 13 регионах России вызывает опасения. Кроме того, Попова отметила, что сохраняется риск «второй волны» коронавируса осенью.

За прошедшие 24 часа столице выявили 1040 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число заболевших достигло 210 785. Также медики сообщили о смерти от COVID-19 ещё 49 человек в столице. Общее количество летальных исходов составляет 3483. Выздоровели за минувшие 24 часа 2046 пациентов больниц мегаполиса. За всё время пандемии — 130 431.

Из-за улучшения эпидемиологической ситуации в столице в июне были сняты многие ограничения. А 11 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичный бизнес постепенно возвращается к работе. В городе уже открылась треть салонов красоты и парикмахерских. По его словам, жители столицы возвращаются к своей работе после частичного снятия ограничений. Открылись две трети торговых центров и 67% магазинов.

При этом глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк отмечал, что 30 предприятий торговли были оштрафованы за несоблюдение режима ношения масок и социальной дистанции.

На данный момент в Москве действует режим обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах. За его нарушение штрафы полагаются как физическим, так и юридическим лицам.

По данным на 18 июня, в России зафиксировано 7790 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число инфицированных в стране достигло 561 091. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Инфекцией охвачены 85 регионов. Из вновь заболевших 2450 случаев (31,5%) не имели клинических проявлений болезни.

Большинство новых случаев (1040) выявлено в Москве, 667 человек заразились в Московской области. В пятёрку лидеров антирейтинга вошли также Санкт-Петербург (231), Нижегородская (233) и Свердловская (231) области.

Также за сутки зафиксировано 182 летальных случая. За весь период жертвами COVID-19 стали 7660 человек.

9621 пациент выписан из больниц по выздоровлении. Всего количество вылечившихся составило 313 963.