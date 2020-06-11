Собянин рассказал о возвращении бизнеса к работе в Москве

https://static.news.ru/photo/1d52ae7e-abfd-11ea-bf37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бизнес в Москве постепенно возвращается к работе. В столице уже открылись треть салонов красоты и парикмахерских, сообщил 11 июня мэр города Сергей Собянин.

По его словам, жители столицы возвращаются к своей работе после частичного снятия ограничений. Так, к примеру, отметил мэр, уже открылись две трети торговых центров и 67% магазинов.

«Бытовка», должен сказать, не так быстро раскрывается. Мы говорили про салоны красоты, парикмахерские. Где-то это всего лишь на треть пока, — заявил Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Как ранее передавал NEWS.ru, решение по снятию ограничений на посещение кинотеатров в Москве может быть принято в начале июля, заявилградоначальник.

Он отметил, что Москва в течение двух месяцев сможет вернуться к нормальному режиму, если для этого будут благоприятные обстоятельства.