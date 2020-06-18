В Москве за две недели резко снизилось число заражений коронавирусом

https://static.news.ru/photo/28f720f0-b14f-11ea-b163-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве снизилось в 4-5 раз за последние две недели. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Очень быстро снижается ситуация в Москве. В 4 раза, сегодня уже. И в 5 раз ниже суточной регистрации, чем было ещё две недели назад. Достаточно быстрое снижение, — сообщила руководитель ведомства в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».

Вместе с тем, добавила она, ситуация в 13 регионах России вызывает опасения. Кроме того, Попова отметила, что сохраняется риск «второй волны» коронавируса осенью.

Как писал NEWS.ru, за прошедшие 24 часа в Москве выявили 1040 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число заболевших достигло 210 785. Также медики сообщили о смерти от COVID-19 ещё 49 человек в столице. Общее количество летальных исходов составляет 3483. Выздоровели за минувшие 24 часа 2046 пациентов больниц мегаполиса. За всё время пандемии — 130 431.

Из-за улучшения эпидемиологической ситуации в столице в июне были сняты многие ограничения. А 11 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичный бизнес постепенно возвращается к работе. В городе уже открылась треть салонов красоты и парикмахерских. По его словам, жители столицы возвращаются к своей работе после частичного снятия ограничений. Открылись две трети торговых центров и 67% магазинов.

При этом глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк отмечал, что 30 предприятий торговли были оштрафованы за несоблюдение режима ношения масок и социальной дистанции.

На данный момент в Москве действует режим обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах. За его нарушение штрафы полагаются как физическим, так и юридическим лицам.

По данным на 18 июня, в России зафиксировано 7790 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число инфицированных в стране достигло 561 091. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Инфекцией охвачены 85 регионов. Из вновь заболевших 2450 случаев (31,5%) не имели клинических проявлений болезни.

Большинство новых случаев (1040) выявлено в Москве, 667 человек заразились в Московской области. В пятёрку лидеров антирейтинга вошли также Санкт-Петербург (231), Нижегородская (233) и Свердловская (231) области.

Также за сутки зафиксировано 182 летальных случая. За весь период жертвами COVID-19 стали 7660 человек.

9621 пациент выписан из больниц по выздоровлении. Всего количество вылечившихся составило 313 963.