В Москве оштрафовали 30 предприятий торговли за нарушения по COVID-19

Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил о том, что 30 предприятий торговли были оштрафованы за несоблюдение режима ношения масок и социальной дистанции.
Мы ежедневно штрафуем от 30 до 70 объектов. Сегодня мы оштрафовали 29 предприятий. Три за несоблюдение дистанции, а 26 — это по маскам и перчаткам, —
цитируетего РИА Новости.
На данный момент в Москве действует режим обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах. За его нарушение штрафы полагаются как физическим, так и юридическим лицам.
NEWS.ru писал ранее, что президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил о важности масок и перчаток.
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