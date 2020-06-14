В Москве оштрафовали 30 предприятий торговли за нарушения по COVID-19

https://static.news.ru/photo/d43d3262-ae78-11ea-b7df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил о том, что 30 предприятий торговли были оштрафованы за несоблюдение режима ношения масок и социальной дистанции.

Мы ежедневно штрафуем от 30 до 70 объектов. Сегодня мы оштрафовали 29 предприятий. Три за несоблюдение дистанции, а 26 — это по маскам и перчаткам, — цитирует его РИА Новости.

На данный момент в Москве действует режим обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах. За его нарушение штрафы полагаются как физическим, так и юридическим лицам.

NEWS.ru писал ранее, что президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил о важности масок и перчаток.