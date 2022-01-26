В Москве Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением карантинных мер

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 столичное управление Роспотребнадзора усилило контроль за соблюдением антикоронавирусных мер в общественных местах, в том числе в магазинах и на транспорте. Об этом ведомство сообщило на своём сайте, добавив, что решение было вынесено после ряда проверок, в ходе которых выявили нарушения на 144 объектах.

В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19 Управлением Роспотребнадзора по городу Москве усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на объектах города Москвы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что контроль за соблюдением санитарных требований усилен в транспорте, магазинах, медучреждениях, кафе и ресторанах, гостиницах, а также в спортивных и выставочных комплексах. Ранее начальник Глaвконтроля Евгений Данчиков заявил, что в столице выборочно проверят выполнение требования о переводе на удaлёнку 30% сотрудников.

Ранее днём вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства заявила, что уровень коллективного иммунитета составляет менее 65% и имеет тенденцию к снижению в некоторых субъектах. При этом уровень госпитализации пациентов с коронавирусом за неделю вырос на 9,3%. В это же время число новых заражений за предыдущую неделю выросло на 102,4%.