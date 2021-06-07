В Москве полиция задержала 19 участников уличного конфликта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгений Бугров NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

В Госдуме предложили отменить получение материнского капитала для части россиян. В частности, предлагается лишить права на выплату тех граждан. чей годовой доход превышает пять миллионов рублей. Об этом в разговоре с URA.RU заявил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, люди с высокими доходами не нуждаются в поддержке государства наравне с другими гражданами, чьи заработки гораздо ниже. Справедливость подразумевает использование всевозможных льгот, бонусов, которые государство предоставляет людям...