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В Москве полиция задержала 19 участников уличного конфликта

00:45, 06 июня 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники полиции задержали и проверяют 19 участников конфликта на Дубнинской улице на севере Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Около 19:10 в субботу в службу 02 от жителей дома на Дубнинской улице поступила информация о скоплении граждан и конфликте между ними. Незамедлительно прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции выявлены участники указанного инцидента, — отмечается в сообщении агентства.

Также подчёркивается, что в территориальный ОМВД привезли 19 человек с места инцидента.

Ранее стало известно, что на Украине задержали за незаконное пересечение границы двоих россиян. Проникновение на территорию соседнего государства они объяснили желанием отдохнуть в Одессе. В ведомстве уточнили, что мужчины 1980 и 1982 годов рождения попали на Украину, переплыв пограничную реку Ворсклу. Их задержали.

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