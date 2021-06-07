В Москве полиция задержала 19 участников уличного конфликта

Сотрудники полиции задержали и проверяют 19 участников конфликта на Дубнинской улице на севере Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
Около 19:10 в субботу в службу 02 от жителей дома на Дубнинской улице поступила информация о скоплении граждан и конфликте между ними. Незамедлительно прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции выявлены участники указанного инцидента, — отмечается в сообщении агентства.
Также подчёркивается, что в территориальный ОМВД привезли 19 человек с места инцидента.
Ранее стало известно, что на Украине задержали за незаконное пересечение границы двоих россиян. Проникновение на территорию соседнего государства они объяснили желанием отдохнуть в Одессе. В ведомстве уточнили, что мужчины 1980 и 1982 годов рождения попали на Украину, переплыв пограничную реку Ворсклу. Их задержали.