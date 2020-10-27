В Москве от коронавируса вылечились ещё 3577 человек

https://static.news.ru/photo/2332413c-18eb-11eb-8c04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки из московских клиник по выздоровлении были выписаны 3577 пациентов с ранее диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа Об этом 28 октября сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что всего с начала пандемии в городе после заражения COVID-19 вылечиться смог 300 051 человек.

Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 3577 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 300 051, — цитирует Ракову РИА Новости.

Выздоровевшие москвичи могут стать донорами плазмы, обратившись на специальную горячую линию.

Как ранее писал NEWS.ru, вечером 27 октября оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса сообщил о печальном рекорде. За последние сутки от COVID-19 в городе скончались 75 человек.

Впервые с 1 июня в Москве умерли за сутки более 70 пациентов с коронавирусом.