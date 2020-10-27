В Москве за сутки умерли 75 пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/75588f1a-1892-11eb-aec8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса сообщил о печальном рекорде. За последние сутки от COVID-19 в городе скончались 75 человек.

Впервые с 1 июня в Москве умерли за сутки более 70 пациентов с коронавирусом.

У всех пациентов была подтверждена пневмония, а также они получили положительные результаты теста на коронавирус, говорится в Telegram-канале оперштаба.

Днём ранее была зафиксирована 61 смерть. Общее число умерших в столице достигло 6578.

Ранее NEWS.ru писал, что в Роспотребнадзоре спрогнозировали прекращение прироста заражений COVID-19 на начало ноября. При этом в ведомстве отметили, что на пике число выявляемых заболевших за сутки может достичь 20 тысяч.