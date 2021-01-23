В Москве опасаются роста числа заболевших COVID-19 после акции 23 января

https://static.news.ru/photo/f3ad1bd8-5ccb-11eb-b093-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора столицы Елена Андреева заявила, что в Москве опасаются роста числа заболевших коронавирусом после акций протеста 23 января. Она предполагает, что число заражённых резко поднимется через 11–12 дней.

Именно вот это массовое мероприятие может привести к тому, что через 10–12 дней мы увидим резкий подъём заболеваемости в городе, который опять будет вынуждать нас вводить те ограничительные мероприятия, от которых мы только ушли. Поэтому на сегодняшний момент мы пытаемся, чтобы нас услышали сегодня, — сказала Андреева, чьи слова приводит РИА Новости.

Напомним, что агитаторы штаба оппозиционного политика Алексея Навального призывают жителей столицы выйти на улицы 23 января «погулять», когда по факту речь идёт о несанкционированных акциях протеста. Поводом для этого послужил арест политика.

Навального задержали 17 января после возвращения из Германии на паспортном контроле в аэропорту. Во ФСИН пояснили, что имея условный срок, блогер не исполнял требования суда и уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Ему могут заменить условный срок на реальный. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток.

Ранее NEWS.ru сообщал, что уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам тиражируемых в социальных сетях призывов возбудил СК России. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она отметила, что СК провёл проверку многочисленных обращений объединений родителей, размещённых в средствах массовой информации.

Ведомство напомнило, что в Москве и других субъектах РФ действуют ограничения в условиях распространения COVID-19. В этой связи было отказано в проведении 23 января митингов.