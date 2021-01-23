СК возбудил дело о вовлечении детей по фактам призывов в соцсетях

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Уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам тиражируемых в социальных сетях призывов возбудил СК России. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она сообщила, что СК провёл проверку многочисленных обращений объединений родителей, размещённых в средствах массовой информации.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления <...> «вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для жизни несовершеннолетних, посредством информационно-телекоммуникационных сетей», — цитирует её РИА Новости.

Ведомство напомнило, что в Москве и других субъектах РФ действуют ограничения в условиях распространения COVID-19. В этой связи было отказано в проведении 23 января митингов.

Однако сторонники оппозиционера Алексея Навального призывают несовершеннолетних к участию в этот день в несанкционированных митингах в Москве и других городах. Призывы распространяются в социальных сетях TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram, на сервисе YouTube.

Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.

Навального задержали 17 января после возвращения из Германии на паспортном контроле в аэропорту. Во ФСИН пояснили, что имея условный срок, блогер не исполнял требования суда и уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Ему могут заменить условный срок на реальный. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток.

Первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой полагает, что в 2021 году в России будут происходить внутренние и внешние попытки раскачать и дестабилизировать ситуацию.

Ранее полицейские задержали юриста ФБК Любовь Соболь. За призывы прийти на несанкционированные акции её оштрафовали на 250 тыс. рублей по части 8 статьи 20.2 КоАП «Повторное нарушение порядка проведения митинга», а также пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш, ей назначили девять суток административного ареста, писал NEWS.ru