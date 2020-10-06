В Москве назвали масочный режим условием выживания экономики города

https://static.news.ru/photo/6ea80a0a-087b-11eb-8f60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Соблюдение москвичами масочного режима — одно из основных условий выживания экономики столицы. Об этом заявила заместитель мэра Анастасия Ракова.

Сейчас ответственное поведение, снижение социальной активности <...> и безусловное соблюдение масочного режима — это не красивые слова, этикет, это норма жизни. Я сказала бы даже, что это безусловное условие для того, чтобы московская экономика выжила в сложившейся ситуации, — сказала чиновница в эфире телеканала «Россия 24».

Москва лидирует по уровню заболеваемости коронавирусом в России. За минувшие сутки в столице было выявлено 3229 новых случаев заражения COVID-19. Кроме того, за последние семь дней количество госпитализированных пациентов с коронавирусом возросло на 13% по сравнению с предыдущей неделей.

Как ранее писал NEWS.ru, мэр столицы Сергей Собянин предупредил, что введённые в Москве ограничительные меры распространяются и на «переболевших» вирусом горожан. Он пояснил, что учёные ещё слишком мало знают о коронавирусной инфекции, неизвестно сколько длится иммунитет к вирусу, приобретённый в результате болезни. Также пока неизвестно, много ли людей в силу особенностей организма не приобретают иммунитета, и могут заболеть повторно.