В Москве нашли причастных к аферам с SIM-картами перед голосованием

https://static.news.ru/photo/9c7526fe-b496-11ea-a403-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Полицейским столицы удалось установить личности людей, которые участвовали в попытках фальсифицировать результаты голосования по поправкам в Конституцию с помощью мошеннических действий с SIM-картами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Там также отметили, что московские правоохранители продолжают проверять публикации в Сети о возможной фальсификации в рамках проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Основной закон России.

Сейчас установлен круг лиц, причастных к мошенническим действиям с сим-картами, местонахождение которых устанавливается, — приводит сообщение МВД ТАСС.

Изменения в Конституцию приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом, но не вступят в силу до общероссийского голосования. Поправки содержат инициативу депутата Госдумы Валентины Терешковой, которая предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Путина. Это позволит президенту снова занять свой пост после принятия поправок. Голосование состоится 1 июля.

Как писал NEWS.ru, 15% москвичей решили голосовать по поправкам онлайн.