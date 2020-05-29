Москвича оштрафовали за неправильное расположение флага РФ

https://static.news.ru/photo/5e7ffab8-a1a4-11ea-88a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Мировой судья судебного участка № 20 района Южное Бутово в Москве оштрафовал мужчину. Причиной стало неправильное расположение флагов на фасаде здания. Сумма взыскания составила две тысячи рублей.

По данным суда, мужчина повесил рядом со входом в супермаркет флаги России и Москвы. Однако такими действиями он нарушил закон. При одновременном размещении нескольких флагов российский триколор всегда должен находиться слева от других полотнищ. В случае с супермаркетом всё вышло наоборот.

Суд признал Сёмушкина виновным в нарушении порядка официального использования государственных символов Российской Федерации и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере две тысячи рублей, — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее NEWS.ru информировал о том, что Нефтеюганский районный суд оштрафовал местного жителя за фейк о COVID-19. Размер штрафа составил 50 тысяч рублей.