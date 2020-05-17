В Москве изменили график тестов на антитела из-за очередей у поликлиник

https://static.news.ru/photo/1187fdfa-98e9-11ea-b1ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Столичный департамент здравоохранения изменил график приёма граждан для тестирования на антитела к COVID-19 после сообщений об очередях у поликлиник.

Как пояснили в ведомстве, скопление пациентов было выявлено только у двух медучреждений. Это было связано с тем, что количество пришедших людей превысило число тех, кто предварительно записался на тестирование.

Тем не менее было принято решение о корректировке графика приёма пациентов и увеличении интервала между окнами записи, сообщается на сайте департамента. Его сотрудники также попросили участников тестирования приезжать ровно к назначенному времени.

В ведомстве добавили, что в упомянутых клиниках были соблюдены все меры безопасности. На сдачу анализа ни один человек с симптомами заболевания допущен не был.

Ранее NEWS.ru писал, что в России начнётся производство сверхточного теста на коронавирус. Он позволяет получить результат в течение двух часов и выявить наличие инфекции на самых ранних стадиях.