В Москве изменили график тестов на антитела из-за очередей у поликлиник

Столичный департамент здравоохранения изменил график приёма граждан для тестирования на антитела к COVID-19 после сообщений об очередях у поликлиник.
Как пояснили в ведомстве, скопление пациентов было выявлено только у двух медучреждений. Это было связано с тем, что количество пришедших людей превысило число тех, кто предварительно записался на тестирование.
Тем не менее было принято решение о корректировке графика приёма пациентов и увеличении интервала между окнами записи,
В ведомстве добавили, что в упомянутых клиниках были соблюдены все меры безопасности. На сдачу анализа ни один человек с симптомами заболевания допущен не был.
Ранее NEWS.ru писал, что в России начнётся производство сверхточного теста на коронавирус. Он позволяет получить результат в течение двух часов и выявить наличие инфекции на самых ранних стадиях.
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