В Минздраве заявили, что пандемия может привести к избыточной смертности

https://static.news.ru/photo/ce2660f6-2e39-11eb-a27f-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Пандемия коронавируса может привести избыточной смертности в России. При этом причины этого не связаны напрямую с COVID-19.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения страны Олег Гриднев на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека.

В дальнейшем мы можем столкнуться с избыточной смертностью по причинам, не связанным с COVID-19, — сообщил он.

По его словам, на этот показатель может оказать влияние сокращение обращений к медикам людей с хроническими заболеваниями. Кроме того, большую роль может сыграть такой фактор, как ухудшение психического здоровья граждан, передаёт ТАСС.

За последние 24 часа от коронавируса в России скончался 491 человек, свидетельствуют данные оперативного штаба. Это самое высокое значение с начала пандемии.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Кремле считают, что эпидемиологическая ситуация в РФ становится более сложной, а коронавирус — вызов, с которым человечество ещё не сталкивалось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.