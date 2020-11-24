В Минздраве заявили, что пандемия может привести к избыточной смертности

Пандемия коронавируса может привести избыточной смертности в России. При этом причины этого не связаны напрямую с COVID-19.
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения страны Олег Гриднев на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека.
В дальнейшем мы можем столкнуться с избыточной смертностью по причинам, не связанным с COVID-19, — сообщил он.
По его словам, на этот показатель может оказать влияние сокращение обращений к медикам людей с хроническими заболеваниями. Кроме того, большую роль может сыграть такой фактор, как ухудшение психического здоровья граждан,
За последние 24 часа от коронавируса в России скончался 491 человек, свидетельствуют данные оперативного штаба. Это самое высокое значение с начала пандемии.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Кремле считают, что эпидемиологическая ситуация в РФ становится более сложной, а коронавирус — вызов, с которым человечество ещё не сталкивалось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.