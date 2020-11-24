Песков заявил об ухудшении эпидемиологической ситуации в России

https://static.news.ru/photo/d00b664c-2e38-11eb-a9d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коронавирус стал вызовом, с которым человечество не сталкивалось, при этом в Кремле отмечают, что эпидемиологическая ситуация в России становится более сложной. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, что означает рост заболеваемости COVID-19 в стране.

Эпидемиологическая ситуация становится более сложной. Дело в том, что, опять же, это такой эпидемиологический вызов, с которым столкнулись все страны мира, и ни в новой, ни в новейшей истории ещё человечество не сталкивалось, — заявил Песков, слова которого приводит РИА Новости.

Вопрос представителю Кремля был задан на фоне сообщения вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. Она привела данные на вторник, 24 ноября, согласно которым суточный показатель прироста заболеваемости коронавирусом с 1 октября по 23 ноября увеличился в России в 2,8 раза.

Жертвами COVID за прошедшие сутки стал 491 человек, свидетельствуют данные оперативного штаба. Это самое высокое значение с начала пандемии. Самое большое число смертей зарегистрировано в Санкт-Петербурге, там за сутки врачам не удалось спасти жизни 80 пациентов. В Москве от коронавирусной инфекции скончались 76 человек.

Всего с начала пандемии по всей стране жертвами COVID-19 стали более 37 тысяч россиян.

Число новых случаев заражения за сутки немного сократилось по сравнению со статистикой днём ранее — цифра опустилась ниже 25 тысяч. Число выздоровевших за 24 часа составило 23 226 человек.

Как писал NEWS.ru, ранее Песков отметил, что показатели смертности в РФ выросли из-за COVID-19 и это повод для анализа ситуации оперативным штабом.