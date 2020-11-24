В Кремле заявили, что показатели смертности в РФ выросли из-за COVID

https://static.news.ru/photo/6faa7c42-2e39-11eb-876f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России отмечен рост показателей смертности из-за коронавируса, и это является поводом для анализа ситуации оперативным штабом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

К сожалению, нужно признать, что действительно показатели смертности не могли остаться без негативного влияния пандемии. Пандемия, к сожалению, привела к увеличению этих печальных показателей во всех странах мира, включая РФ. Но в какой степени, что и как — конечно, это тема для глубокого анализа в правительственном штабе и у специалистов прежде всего, — сказал Песков, слова которого приводит РИА Новости.

Как ранее объяснили в Минздраве, пандемия действительно может привести избыточной смертности в России, однако причины этого не связаны напрямую с COVID-19. Заместитель министра здравоохранения страны Олег Гриднев уточнил, что на этот показатель может оказать влияние сокращение обращений к медикам людей с хроническими заболеваниями. Кроме того, большую роль может сыграть такой фактор, как ухудшение психического здоровья граждан.

Жертвами COVID за прошедшие сутки стал 491 человек, свидетельствуют данные оперативного штаба. Это самое высокое значение с начала пандемии. Самое большое число смертей зарегистрировано в Санкт-Петербурге, там за сутки врачам не удалось спасти жизни 80 пациентов. В Москве от коронавирусной инфекции скончались 76 человек.

Как писал NEWS.ru, ранее Песков отметил, что в России отмечен рост показателей смертности из-за коронавируса и это является поводом для анализа ситуации оперативным штабом.