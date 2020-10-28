В Минздраве рассказали, когда заболеваемость COVID-19 пойдёт на спад

https://static.news.ru/photo/2d476a20-19a0-11eb-9e2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вторая волна заболеваемости коронавирусом в России может завершиться уже через две-три недели, число новых заражений перестанет расти, заявил главный инфекционист Минздрава России профессор Владимир Чуланов.

Он подтвердил, что в Минздраве России не ждут слишком продолжительного нового подъёма коронавируса в стране. При этом вторая волна ожидаемо оказывается более продолжительной и масштабной, передаёт РИА Новости.

Но, скорее всего, она не будет дольше 2–4 недель. Наверное, три недели продлится, может быть, будет стабилизация, — заявил Чуланов.

Вместе с тем он затруднился дать прогноз по третьей волне коронавируса в России. Инфекционист отметил, что население планеты впервые входит в эпидемиологический сезон по гриппу и ОРВИ, имея в качестве «багажа» ещё и коронавирус. По его словам, пока сложно сказать, как COVID-19 будет вести себя на этом фоне.

Как сообщал NEWS.ru, Владимир Чуланов также пояснил, почему коронавирус оказывается опаснее гриппа и больше похож на «испанку». COVID-19 отличается высоким эпидемиологическим потенциалом и контагиозностью.

Между тем иной прогноз сделал врач-педиатр Евгений Тимаков. Он заявил, что случаи заболевания коронавирусом будут фиксироваться в ближайшие годы. В России снижение уровня заболеваемости случится только после Нового года, отметил он.