В Минздраве назвали главные причины роста заболеваемости коронавирусом

Рост заражений коронавирусом в России связан в первую очередь с поведением населения и низкими темпами вакцинации. Чтобы избежать роста заболеваемости, необходимо принять меры по ограничению социальных контактов. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья. Его слова приводит РИА Новости.

Министр подчеркнул, что коронавирусом заболевают в том числе и молодые люди, а среди людей старше 65 лет вакцинированы только 42% населения, что совершенно недостаточно. При этом вакцина от коронавируса доступна во всех регионах.

Если сейчас мы не примем общих мер по ограничению в том числе тех социальных коммуникаций, которые ведут к росту заболеваемости, ограничительных мероприятий, [мер по] вакцинации, мы рискуем продолжить рост, — сказал министр.

Ранее заведующий инфекционным отделением больницы Хуашань в Шанхае Чжан Вэньхун заявил, что массовая вакцинация не в состоянии полностью остановить распространение коронавируса, однако она позволит снизить риски осложнений и летальность заболевания. Он привёл в пример Сингапур, где число вакцинированных граждан превысило 80%, однако число заражений продолжает расти.