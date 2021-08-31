Социальные выплаты запретят списывать за долги

Министерство юстиции Российской Федерации подготовит закон, запрещающий списывать социальные выплаты граждан по долговым обязательствам, передаёт «Интерфакс».

Минюстом России совместно с заинтересованными органами в ближайшее время будет подготовлен проект федерального закона, предусматривающий невозможность обращения взыскания на выплаты, имеющие статус социальной поддержки, — заявил первый замглавы ведомства Евгений Забарчук.

Он добавил, что Федеральная служба судебных приставов, Пенсионный фонд РФ и Банк России уведомлены «об адресной направленности указанных выплат и безусловном исполнении требований законодательства». По словам Забарчука, федеральный закон «Об исполнительном производстве» в настоящее время запрещает списывание единовременной выплаты на каждого ребёнка в размере 10 тысяч рублей, выплачиваемой в соответствии с указом президента РФ «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей», в счёт долгов.

Ранее Глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков назвал основную проблему, которая возникнет при попытке запретить списание социальных выплат в счёт долгов.