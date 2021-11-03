В Минобрнауки утвердили дату празднования Дня преподавателя высшей школы

Министр образования и науки России Валерий Фальков подписал приказ об учреждении Дня преподавателя высшей школы. Он будет отмечаться 19 ноября, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее учредить профессиональный праздник для преподавателей вузов поручил премьер-министр Михаил Мишустин.

Чтобы подчеркнуть ценность и востребованность труда преподавателей, их значимую роль в воспитании молодёжи, мы учреждаем новый профессиональный праздник. Он будет отмечаться ежегодно 19 ноября, в день рождения Михаила Ломоносова — великого русского учёного, основавшего первый в стране университет, — приводит пресс-служба слова Фалькова.

В ведомстве уверены, что учреждение праздника преподавателей вузов в 2021-м, объявленном годом науки и технологий, будет способствовать повышению престижа этой профессии, приданию ей статуса, усилит интерес молодёжи и поможет привлечь кадры в сферу научных исследований.

29 октября Мишустин поручил ввести в России профессиональный праздник преподавателей вузов. Минобрнауки надлежало разработать и принять правовой акт об установлении Дня преподавателя высшей школы в течение месяца. В ведомстве предлагали приурочить дату ко дню рождения Ломоносова, объяснив это тем, что имя учёного неразрывно связано с понятием высшего образования и науки в России.