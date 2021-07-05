В МГУ перестали пускать непривитых сотрудников

Сотрудников Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, не привившихся от коронавируса, перестали пускать на рабочие места. Цель данной меры — обезопасить других работников вуза и студентов, сообщается на сайте МГУ.

Штабом МГУ по координации проведения противоэпидемических мероприятий принято решение с 5 июля 2021 года приостановить присутствие на рабочих местах сотрудников, не прошедших вакцинацию, — говорится в сообщении.

Это касается сотрудников вуза, которые не переболели COVID-19 и не имеют медицинских противопоказаний к прививке. При этом присутствие на работе разрешается работникам, привившимся первым компонентом вакцины.

В сообщении отмечается, что для максимально удобной вакцинации преподавателей и студентов в вузе запущен сервис электронной записи на прививку, а пройти процедуру можно в пунктах, организованных в Медицинском научно-образовательном центре МГУ.

Ректор вуза Виктор Садовничий заявил, что люди науки должны показывать пример рационального подхода к вопросам здоровья и принять решение о вакцинации.

Ранее в Минобрнауки заявили, что вузы могут заселять в общежития только привитых от коронавируса студентов. Кроме того, в ведомстве порекомендовали провести выпускные в дистанционном режиме.