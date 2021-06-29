Минобрнауки порекомендовало всем вузам России провести выпускные в дистанционном режиме. Об этом заявил глава ведомства Валерий Фальков. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

Он напомнил о запланированном на 10 июля Всероссийском онлайн-выпуском. Мероприятие будут транслировать в соцсетях и на телевидении.

Я настоятельно советую не рисковать здоровьем студентов и в этом году организовывать локальные выпускные также в онлайне, — подчеркнул он.

Глава ведомства попросил ректоров проконтролировать решение этого вопроса и постараться качественно реализовать онлайн-платформу, чтобы студенты остались довольны.

25 июня в Санкт-Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса». Толпа участников на Дворцовой площади слушала концерт и выступление губернатора города Александра Беглова. Перед входом на мероприятие за нарушение санитарных норм задержали двоих человек, которые стояли с одиночными пикетами в поддержку политзаключённых.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал претензии к большому скоплению людей на празднике. Он заявил, что никаких прямых запретов на крупные мероприятия не существует.