В МГСУ ждут больше студентов из-за возвращения черчения в школы Преподавательница МГСУ Васильева: вуз ожидает больше студентов из-за возврата черчения в школы

Фото: mgsu.ru

В Московском государственном строительном университете (МГСУ) ожидают увеличения числа студентов из-за возвращения черчения в школы, рассказала NEWS.ru старший преподаватель кафедры «Основы архитектуры и художественной коммуникации» вуза Анна Васильева. Она отметила, что благодаря черчению школьники, приходя в вуз, уже будут подготовлены для учебы в МГСУ.

Конечно, мы будем ждать новых студентов, но тут нельзя дать однозначный ответ по поводу увеличения числа студентов, потому что наш вуз большой и не все специальности связаны с черчением. Однако возвращение предмета в школьную программу может помочь нам. Также нам нужно будет начинать работать с ними не с нуля, а уже с какой-то базой знаний, — сказала Васильева.

Она отметила, что будет меньше случаев, когда выпускники уже в вузе осознают отсутствие пространственного мышления, прилежания или интереса к черчению.

6 июня президент России Владимир Путин поручил вернуть в российские школы уроки черчения со следующего учебного года. Срок исполнения поручения — 1 августа 2023 года, ответственным за его исполнение назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Депутат Яна Лантратова отмечала, что черчение способствует развитию творческого потенциала человека и является «языком» многих творческих направлений, например, дизайна и архитектуры. Она подчеркнула, что черчение пригодится в любой отрасли, поскольку оно развивает пространственное воображение. Так она оценила возвращение предмета в школы.