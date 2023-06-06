В Госдуме рассказали о последствиях возвращения черчения в школы Депутат Лантратова: черчение развивает творческий потенциал и помогает в освоении геометрии и физики

Фото: shutterstock

Черчение способствует развитию творческого потенциала человека и является «языком» многих творческих направлений, например, дизайна и архитектуры, предмет будет полезен любому школьнику, заявила NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Депутат подчеркивает, что черчение пригодится в любой отрасли знания, поскольку оно развивает пространственное воображение. Так она оценила возвращение предмета в школы.

Черчение имеет фундаментальное значение для образовательной программы. Поскольку даже если ребенок не питает склонности к техническим профессиям, черчение способствует также и развитию творческого потенциала, — сказала она.

Лантратова также отмечает, что черчение заложит фундамент для дальнейшего технического и инженерного образования. В качестве еще одной пользы от предмета, она называет его способность помочь в освоении физики и геометрии, а также решить проблемы с восприятием раздела стереометрии в старших классах.

Кроме того, оно может улучшить словесно-логическое мышление школьников.

Парламентарий указала, что, согласно словам преподавателей вузов, многие выпускники, выбравшие технические специальности, после первого года обучения переводятся на другие факультеты, поскольку не справляются с программами черчения. Преподаватели убеждены, что это происходит из-за отсутствия обучения ему в школе.

Черчение – частный вопрос. Вся программа должна быть пересмотрена, способствовать развитию отечественной инженерной школы. Нужны специалисты с инженерными знаниями, надо поднимать престиж профессии инженера. Нам нужно продолжать развитие ВПК, — подытожила Лантратова.

Сегодня, 6 июня, президент России Владимир Путин поручил вернуть в российские школы уроки черчения, начиная со следующего учебного года. Срок исполнения поручения — 1 августа 2023 года, ответственным за его исполнение назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.