В МЧС подтвердили инцидент с вертолётом Ми-8 в Забайкалье

Российский многоцелевой вертолёт Ми-8 / Фото MOD Russia/via Global Look Press

В МЧС подтвердили жёсткую посадку вертолёта Ми-8 с последующим возгоранием в Забайкальском крае. На месте происшествия работают специалисты Могочинского пожарно-спасательного гарнизона, возгорание к настоящему моменту локализовано, передаёт ТАСС.

По предварительным данным, воздушное судно принадлежит частной компании «Мост Авиа». По контракту с Минприроды региона он вывозил пожарных в Могочинском районе. Жёсткую посадку вертолёт совершил из-за сильных порывов ветра.

На борту Ми-8 находились 15 человек, 14 из них живы, рассказал агентству глава Могочинского района Анатолий Сорокотягин. Он также сообщил, что на место аварии прибыли сотрудники СКР.

По сведениям источника в экстренных службах, пострадали шесть человек, включая трёх членов экипажа. Ранее сообщалось, что в результате жёсткой посадки Ми-8 один человек погиб и ещё один получил ранения.