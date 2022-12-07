В ЛНР рассказали об умирающих от пневмонии и замерзающих солдатах ВСУ Офицер НМ ЛНР Марочко сообщил о росте смертей от пневмонии среди солдат ВСУ

Фото: МО Украины

Украинские военные, лишенные лечения, стали чаще погибать от пневмонии и других хронических заболеваний, рассказал в Telegram-канале офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По его словам, появились также первые случаи обморожения, из-за которых украинские солдаты лишаются фаланг пальцев.

В рядах ВФУ начали расти случаи смертности от хронических заболеваний, пневмоний, вызванных запущенными стадиями ОРЗ. Также среди личного состава, несущего службу в полевых условиях, появились первые случаи обморожений, в результате которых часть военнослужащих лишились фланг пальцев, — написал Марочко.

Также в эфире «Соловьев Live» он рассказал о потерях ВСУ на Артемовском направлении, где, по его словам, украинцы ежедневно теряют до батальона личного состава погибшими и ранеными. Кроме того, он заявил, что ВСУ несут «катастрофические» потери при попытках прорваться в районе Сватово и Кременной. Без продовольствия и боеприпасов войска Украины оказались в плачевном положении и в Артемовске, но получили подкрепление для восполнения потерь, добавил Марочко.