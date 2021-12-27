В Кузбассе установят памятник погибшим на шахте «Листвяжная»

В Кузбассе установят памятник 46 шахтёрам и пяти горноспасателям, погибшим 25 ноября в результате аварии на шахте «Листвяжная», заявил глава региона Сергей Цивилёв на первом заседании регионального Совета по промышленной безопасности и охране труда, передаёт ТАСС. Он отметил, что место установки монумента будет согласовано с семьями погибших.

Мы будем ставить памятник погибшим на шахте «Листвяжная». Я встретился со всеми родственниками погибших, со многими не по одному разу. Назначил следующую встречу на 11 января, там мы будем обсуждать этот памятник, — сказал Цивилёв.

По его словам, родственники погибших продолжат получать необходимую помощь, в частности, их дети будут сопровождаться на всех этапах получения образования. Губернатор добавил, что семьи получили компенсацию из бюджетов всех уровней, также решается вопрос об обеспечении их жильём.

Ранее замгубернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов сообщил, что шахтёров региона обязуют дать клятву горняка, цель которой — повысить личную ответственность работников угольных и горнорудных предприятий. По его словам, она станет шагом к пониманию ответственности шахтёров за собственную безопасность, а также за жизнь и здоровье своих коллег по аналогии с клятвой Гиппократа.

Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошёл 25 ноября. В момент происшествия под землёй находились 285 горняков. В результате аварии погиб 51 человек — 46 горняков и пятеро спасателей, работавших на месте ЧП.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Арестованы директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов, начальник участка Сергей Герасименко и двое инспекторов Ростехнадзора. Им предъявлены обвинения в нарушении требований промышленной безопасности и халатности.