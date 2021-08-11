В Крыму смягчат коронавирусные ограничения

Введённые из-за коронавируса ограничения снимут в 10 районах Крымского полуострова. Об этом сказал глава республики Сергей Аксёнов, передаёт «МК в Крыму».

Смягчение коронавирусного режима связано с тем, что стабилизировалась ситуация с заболеваемостью.

Ситуация стабилизировалась, поэтому у нас сегодня будут, в том числе по Симферополю, приняты решения по снятию ограничений по работе фуд-кортов, — сообщил Аксёнов.

Глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская уточнила, что показатели заболеваемости «остаются высокими», но в Симферополе за последний месяц темп прироста снижается.

В Крыму выявили более 64 тысяч случаев заражения коронавирусом за всё время пандемии. Из-за увеличивающегося числа заболевших в Симферополе, Симферопольском районе, Алуште и Ялте, а также в Феодосии, Судаке, Джанкое и Джанкойском районе, Бахчисарае и Бахчисарайском районе были введены ограничения.

Ранее сообщалось, что Россия вновь повторила рекорд по смертям от коронавируса. За минувшие сутки умерли 799 человек.