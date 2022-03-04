В Крыму найдены схроны с оружием и взрывчатыми веществами
Александр Чеков
Александр Чеков
18:36, 04 марта 2022
Фото: Национальный антитеррористический комитет
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Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Cевастополю обнаружили cхроны с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами вблизи населённых пунктов Cимферопольского и Ленинского районов. Об этом ТАСС сообщили в преcс-службе ведомства, отметив, что общий вес взрывчатого вещества составил 20 килограммов.
Тайники находились вблизи населённых пунктов Симферопольского и Ленинского районов Республики Крым и были тщательно замаскированы строительным мусором. Экспертами-взрывотехниками изъяты две металлические канистры с зарядом из тротиловых шашек, — говорится в сообщении.
23 февраля ФСБ предотвратила теракт в православном храме в Крыму. По информации Центра общественных связей ведомства, взрыв готовили сторонники украинского «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).