В Кремле заявили о нежелании России вмешиваться в события в Афганистане

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается вмешиваться в конфликты боевиков «Талибана» (запрещённая в РФ организация) с сопротивлением в провинции Панджшер. Его слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля заметил, что новые военные действия в Афганистане могут привести к настоящей гражданской войне. Это обсуждалось на внеочередном заседании ОДКБ.

Конечно же, никто в эти события вмешиваться не собирается, — сказал Песков.

Он подчеркнул, что Москва не собирается выступать посредником в ведении переговоров между сторонами. Тем не менее пресс-секретарь президента РФ заметил, что Путин высказался за необходимость координации подходов к афганской проблеме в рамках СБ ООН и G20.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Талибы захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент Ашраф Гани бежал из страны. Талибы объявили о полном контроле над Афганистаном. Страна будет жить по законам шариата.

Ранее замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов сообщил, что вопрос об отправке военного контингента в Афганистан для России неактуален, поскольку талибы не нуждаются ни в чьей военной поддержке.