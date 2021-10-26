В Кремле высказались о возможности закрытия границ регионов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что закрытие границ является последней мерой в борьбе с пандемией коронавируса и не приветствуется. По его словам, эпидемиологи опасаются, что решение части россиян отправиться в нерабочие дни в путешествия будет иметь последствия, передаёт РИА Новости.

Вы знаете, что закрытие границ и закрытие границ регионов — это то, что, конечно, является абсолютно последней мерой, и это, скажем так, то, что, конечно, не приветствуется, — сказал он.

При этом, как подчеркнул Песков, эпидемиологи опасаются подъёма заболеваемости из-за планов россиян путешествовать по стране в нерабочие дни. Однако он уточнил, что подобные действия при сложившейся эпидобстановке не запрещены. Представитель Кремля выразил надежду, что локдаун поможет улучшить ситуацию с коронавирусом в стране.

Каких-то запретов на этот счёт не вводилось и вводиться не планируется, — добавил Песков.

27 октября в России зафиксирован очередной антирекорд по количеству смертей от коронавируса. За минувшие сутки скончались 1123 человека. Всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 233 898 россиян. Выявлено 36 582 новых случая заражения COVID. Из больниц по выздоровлении за сутки выписали 29 151 пациента.