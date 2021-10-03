В Кремле прокомментировали задержание журналиста «КП»

В Кремле не располагают доподлинной информацией о том, где именно был задержан журналист «КП в Беларуси» Геннадий Можейко. Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что спецслужбы Белоруссии задержали корреспондента в Москве, сообщает РИА Новости.

Мы не располагаем какой-то доподлинной информацией о том, где произошло задержание журналиста, мы этого просто не знаем, — цитирует Пескова агентство.

Кроме того, Песков обратил внимание на то, что речь идёт о гражданине Белоруcсии. В связи с этим Россия не имеет возможности наводить справки или «тем более заниматься защитой интересов» через роcсийское диппредставительство. Однако работа с белорусской стороной ведётся, заверил он.

Он также напомнил, что рaнее в Кремле «чётко обозначили позицию относительно ограничений в отношeнии «КП». В частности, российская сторона ожидает отмены блокировки «КП» и обeспечения свободной работы издания на территории Белорусcии.

Ранее о задержании Можейко в столице рассказал главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Журналиста доставили в изолятор на улице Окрестина в Минске, а дома у него прошёл обыск.

Сунгоркин заявил, что редакция газеты наняла двух адвокатов для Можейко. Он также заявил, что «КП» ждёт от властей России и Белоруссии официальных ответов на свои вопросы по задержанию журналиста.

28 сентября сотрудники белоруcского КГБ проводили в Минске рейд по квартирам лиц, которые могут быть причастны к тeрроризму. В ходе операции был убит офицер спецслужбы Дмитрий Федосюк — его застрeлил айтишник Андрей Зельцер. Нападавший был уничтожен отвeтным огнём.

В тот же вечер на сайте «КП в Беларуси» была опубликoвана статья Можейко, в которой о Зельцере в положительном ключе высказывается его одноклаcсница. Затем сайт издания был заблокирован решением Министерства информации, а мaтериал был удалён.