В Кремле не подтвердили слухи об отставке Набиуллиной

В Кремле ничего не известно о слухах про якобы отставку главы Банка России Эльвиры Набиуллиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, добавив, что Владимир Путин неоднократно давал оценки работе регулятора. Об этом сообщает РИА Новости.

Нет, нам об этом неизвестно. Президент неоднократно давал оценки работы Центробанка, — сказал Песков.

1 марта Центробанк России заявил о повышении ключевой ставки до 20%. Как сообщал регулятор, повышение ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски.

Это поддержит финансовую и ценовую стабильность, а также защитит сбережения граждан от обесценения. Дальнейшие решения по ключевой ставке Банк России примет исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков.

Аналитик компании «Золотой монетный двор» Дмитрий Голубовский заявил, что через какое-то время после нынешнего шока российский рубль ждёт некоторое укрепление, в том числе благодаря мерам, принятым Центробанком. Однако в среднесрочной перспективе от 10 до 30 лет ситуация может измениться в худшую сторону,