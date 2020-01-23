https://static.news.ru/photo/1d1af9da-3dd4-11ea-9ba3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четырёхэтажное многоквартирное здание по адресу ул. Малиновского 17 красноярские чиновники всё-таки признали непригодным для жилья и пообещали расселить в 2020 году. Как рассказала одна из жительниц, вместо обещанных новых квартир, жильцов пытаются отправить в социальные центры или общежития на окраинах, а официальных документов на расселение до сих пор нет.

Как рассказала «МК в Красноярске» Яна из аварийного дома, администрация Советского района подала на жильцов иски в суд. В них содержалось требование выселить их в манёвренное жилье. По её словам, оценка квартир не проводилась, а жильцы получили только требование о сносе дома до 15 января.

После этого жильцы направили запрос в департамент финансов и попытались узнать свою дальнейшую судьбу. Там им ответили, что не знают, выделялись ли деньги на их расселение. По словам Яны, кроме слов, никаких официальных заявлений мэрия не делает.

Из нашего дома никто не переехал в манёвренное жилье — администрация выгоняет нас в общежития или на подселение в комнаты. Одну многодетную семью переселяют на Калинина, где живут люди без определенного места жительства. Но мы никуда не переедем, пока нам не проведут оценку квартир, — рассказала Яна.

Она пояснила, что если жильцы съедут, то их дом отключат от коммуникаций и он окончательно разрушится. Тогда оценивать будет уже нечего.

Бой за нормальные условия проживания жители Малиновского 17 ведут уже давно. Сначала, несмотря на аварийное состояние здания, чиновники установили срок расселения до 2035 года. Потом вмешалась прокуратура и мэрия пообещала расселить в 2020 году.

Как писал NEWS.ru, в конце декабря сенаторы во время заседания верхней палаты парламента приняли документ, регулирующий новые механизмы переселения граждан из аварийного жилья.