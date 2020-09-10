В Костроме зятя напугала выращенная тёщей фиолетовая картошка

https://static.news.ru/photo/0040d754-f372-11ea-90f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mike Goad/Pixabay.com

Костромич наотрез отказался есть фиолетовую картошку, выращенную его тёщей.

Об этом сообщает местная «Народная газета». По её данным, мужчину напугала ярко-фиолетовая мякоть плода и он заявил, что не будет есть такую картошку даже в голодный год.

По словам автора публикации в «Народной газете», женщина вырастила картошку сорта «индиго», который содержит много антиоксидантов и мало крахмала, а потому подходит людям с заболеваниями сердца и сосудов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что врач-диетолог Ирина Лизун рассказала о самом полезном и самом вредном блюдах из картофеля. По её словам, самое вредное блюдо из картофеля то, которое подвергается обжарке, а лидер в списке таких блюд — картофель фри.