В Костроме зятя напугала выращенная тёщей фиолетовая картошка

Костромич наотрез отказался есть фиолетовую картошку, выращенную его тёщей.
Об этом
По словам автора публикации в «Народной газете», женщина вырастила картошку сорта «индиго», который содержит много антиоксидантов и мало крахмала, а потому подходит людям с заболеваниями сердца и сосудов.
Ранее NEWS.ru писал о том, что врач-диетолог Ирина Лизун рассказала о самом полезном и самом вредном блюдах из картофеля. По её словам, самое вредное блюдо из картофеля то, которое подвергается обжарке, а лидер в списке таких блюд — картофель фри.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен