Диетолог назвала самый полезный способ приготовления картофеля

https://static.news.ru/photo/93c15a8a-e5a8-11ea-9326-fa163e074e61_660.jpg Фото: RitaE /pixabay.com

Врач-диетолог Ирина Лизун рассказала о самом полезном и самом вредном блюдах из картофеля.

Люди отказываются от картофеля из-за высокого содержания крахмала и калорий. Также картофель содержит довольно большое количество резистентного крахмала, это полезная разновидность крахмала, но при термической обработке он меняет свои свойства. У него повышается гликемический индекс, и он становится не совсем однозначным продуктом, — процитировали врача на портале радио Sputnik.

Ирина Лизун отметила, что самое вредное блюдо из картофеля то, которое подвергается обжарке, а лидер в списке таких блюд — картофель фри. Вторым по вредности считается, картофельное пюре. Оно содержит высокий гликемический индекс.

Однако диетолог назвала способ приготовления картофеля, который можно даже худеющим людям — это запечённый молодой картофель.

Самый низкокалорийный и максимально полезный вариант — это молодой картофель, запеченный и съеденный с кожурой. В кожуре и в слое под кожурой такого картофеля содержится ряд полезных антиоксидантов, — привели слова врача на портале Sputnik.

Она добавила, что полезность батата преувеличена. Этот вид картофеля обладает высоким содержанием крахмала и сахара.

Как писал NEWS.ru ранее, эксперт по питанию Зинаида Медведева продукты, которые рекламируют как полезные, а на самом деле они вредные для здоровья. По мнению специалиста, таких продуктов пять: протеиновые батончики, спортивные напитки с витаминами, йогурты с наполнителями, красное мясо и сливочное масло.