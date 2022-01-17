В колонии отказались снимать Навального с учёта как склонного к экстремизму

Комиссия исправительной колонии ИК № 2 во Владимирской области отказалась снимать с учёта оппозиционера Алексея Навального как склонного к экстремизму и терроризму, заявил адвокат осуждённого оппозиционера Вадим Кобзев, передаёт РИА Новости. Ранее Навальный подавал ряд исков к исправительному учреждению, однако позже от некоторых требований отказался.

С учёта не сняли, — сказал Кобзев.

В свою очередь, судья сообщил, что комиссия приняла решение продлить профилактический учёт Алексею Навальному как склонному к экстремизму и терроризму на три месяца.

Кроме того, суд отклонил иск политика о пользовании средствами, поступающими на его счёт в рамках договора с информационным агентством «Ключ». В отзыве ИК—2 на иск говорится, что соглашение заключалось без участия руководства колонии.

Ранее стало известно, что суд снял с осуждённого оппозиционера статус склонного к побегу. Алексей Навальный подавал к ИК № 2 несколько исков, однако впоследствии частично отказался от своих требований.