Родители калининградских школьников рассказали о платной «домашке»

https://static.news.ru/photo/6db9d0d6-349c-11eb-a216-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Родители калининградских школьников заявили, что на платформе Skysmart, где проходит обучение, на выполнение заданий даётся время с 08:00 до 16:00, а после за доступ необходимо платить.

По словам родителей, уроки начинаются в 09:00 и заканчиваются в 14:15, поэтому у детей остаётся только час-два на выполнение заданий.

С утра нереально — сборы в школу. С 1 декабря все вышли с «дистанционки». Просто нет слов. Дети посещают кружки и допзанятия, дабы повысить знания, приходишь домой, а тут такое. Почему мы должны платить ещё и за домашнюю работу? Это что за бред? Там работы на 2 часа, думали, успеем с утра, но нет же. Там огромное задание, — рассказал один из собеседников «Подъёма».

Аналогичная проблема возникла и у пользователей портала Учи.ру. Так, один из родителей поделился, что его ребёнок учится в первом классе до 11:35. Решить задания бесплатно можно только до 12:00.

Ранее NEWS.ru писал, что Государственная дума не намерена фиксировать дистанционное образование в качестве одного из стандартов обучения. Это — исключительно вынужденная и временная мера.