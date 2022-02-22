В Госдуме призвали отменить выходной 23 февраля для некоторых россиян

Депутат Госдумы Андрей Луговой заявил, что следует отменить выходной день 23 февраля для части россиян. Выходным праздничным днём он должен быть лишь для военнослужащих, отметил первый зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции в беседе с URA.RU.

Я был так воспитан, и так было воспитано всё советское поколение, 23 февраля всегда был Днём Советской Армии и Военно-Морского Флота. Это был праздник и выходной день только для тех, кто служил, исключительно для военнослужащих Министерства обороны, — пояснил позицию депутат.

Он напомнил, что даже сотрудники других силовых структур к празднику отношения не имели, что, по мнению Лугового, являлось справедливым. Депутат также считает, что в настоящее время многие российские военные 23 февраля отмечают именно советский праздник.

Кадровые офицеры, закончившие военные училища, до сих пор все друг друга поздравляют с праздником Советской армии и Военно-морского флота, — заключил Луговой.

Ранее стало известно, что треть россиян (33%) придерживается мнения: поздравлять не служивших в армии коллег с 23 Февраля не нужно, а 49% считают не имеющим значения факт прохождения армейской службы. При этом поздравлять всех без исключения мужчин с 23 Февраля принято в 81% российских компаний. Таковы результаты опроса портала hh.ru. Проходили срочную службу в армии 47% опрошенных работников-мужчин, 51% не проходили.