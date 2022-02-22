В Госдуме призвали отменить выходной 23 февраля для некоторых россиян
Депутат Госдумы Луговой: 23 февраля следует сделать выходным днём лишь для военнослужащих
Евгений Бугров
Евгений Бугров
08:20, 23 февраля 2022
Андрей ЛуговойФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Депутат Госдумы Андрей Луговой заявил, что следует отменить выходной день 23 февраля для части россиян. Выходным праздничным днём он должен быть лишь для военнослужащих, отметил первый зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции в беседе с URA.RU.
Я был так воспитан, и так было воспитано всё советское поколение, 23 февраля всегда был Днём Советской Армии и Военно-Морского Флота. Это был праздник и выходной день только для тех, кто служил, исключительно для военнослужащих Министерства обороны, — пояснил позицию депутат.
Он напомнил, что даже сотрудники других силовых структур к празднику отношения не имели, что, по мнению Лугового, являлось справедливым. Депутат также считает, что в настоящее время многие российские военные 23 февраля отмечают именно советский праздник.
Кадровые офицеры, закончившие военные училища, до сих пор все друг друга поздравляют с праздником Советской армии и Военно-морского флота, — заключил Луговой.
Ранее стало известно, что треть россиян (33%) придерживается мнения: поздравлять не служивших в армии коллег с 23 Февраля не нужно, а 49% считают не имеющим значения факт прохождения армейской службы. При этом поздравлять всех без исключения мужчин с 23 Февраля принято в 81% российских компаний. Таковы результаты опроса портала hh.ru. Проходили срочную службу в армии 47% опрошенных работников-мужчин, 51% не проходили.