В Госдуме предложили вкладывать средства в разгрузку автомобильных потоков

https://static.news.ru/photo/b776a284-aa55-11ea-b0be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат от партии ЛДПР Максим Зайцев выступил с инициативой. Он предложил инвестировать средства в разграничение встречных потоков на многополосных дорогах столицы. Такая идея поступила после ДТП с актёром Михаилом Ефремовым.

Мы могли бы сохранить человеческую жизнь, если бы на дороге стояли ограждения, разделяющие встречные потоки. Это мог бы быть железный отбойник или крепкие деревья, посаженные на сэкономленные от закупки бордюров на 12,7 миллиарда рублей деньги, — цитирует парламентария РИА Новости.

Он также подчеркнул, что не снимает вины за ДТП с Ефремова. По словам Зайцева, актёр должен понести наказание.

Со своим предложением обратился к руководителю Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максиму Ликсутову, — добавил он.

NEWS.ru сообщал ранее, что Володин поручил комитету Госдумы взять контроль над ДТП с Ефремовым.