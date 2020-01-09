Совет Федерации изучает возможность ввести в России обязательную оплату проезда добровольцам, которые отправляются оказывать помощь экстренным службам во время чрезвычайных ситуаций и происшествий. Об этом рассказал глава Комитета палаты регионов по экономической политике Андрей Кутепов.

Он пообещал направить соответствующее письмо главе МЧС Евгению Зиничеву 9 января. В нём Кутепов намерен спросить главу МЧС Евгения Зиничева о позиции министерства по этому вопросу, пишет «Парламентская газета». Данный...