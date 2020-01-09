В Государственную думу РФ внесли законопроект, согласно которому предлагается отключать в местах лишения свободы мобильные телефоны в случае использования средств связи для осуществления незаконной деятельности. С указанной инициативой выступила группа депутатов, в числе которых глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Он пообщался с журналистами на тему внесённого законопроекта.
По словам Крашенинникова, правовая норма предлагает механизм отключения связи в местах лишения свободы, используемой незаконно.
Операторы связи будут обязаны прекращать услуги связи по таким номерам на основании письменного мотивированного решения руководителя территориального органа УИС, — приводит ТАСС слова депутата.
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