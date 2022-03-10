В Госдуме оценили итоги переговоров Лаврова и Кулебы

Переговорный процесс между Россией и Украиной, даже если он не приносит видимых результатов, однозначно необходим для нормализации отношений между двумя странами, считает депутат Госдумы Дмитрий Новиков. По его словам, никто и не ожидал прорыва от переговоров глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы, пишет Lenta.ru.

Никто, на самом деле, и не ожидал прорыва. Ведь никаких сигналов о готовности принять условия по демилитаризации, денацификации, признания статуса ДНР и ЛНР от президента Украины Владимира Зеленского не поступало. Соответственно, не было и инструкций к министру иностранных дел, который и сам по себе занимает достаточно жесткую позицию. Вместе с тем это не означает, что переговоры не нужны: чем больше говорят дипломаты, тем легче выйти на уровень взаимопонимания и развязать весь узел накопившихся проблем, — подчеркнул Новиков.

Лавров обсудил со своим украинским коллегой возможность встречи президентов двух стран — Владимира Путина и Владимира Зеленского. Он добавил, что российская сторона готова к такому контакту, но он должен иметь конкретный результат.

Кулеба сообщил, что на встрече в Анталье сторонам не удалось прийти к соглашению по режиму прекращения огня. Он отметил, что переговоры были сложными.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва постоянно получает от Киева предложения о проведении прямых переговоров глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.